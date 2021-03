Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде намерена посетить Армению и Азербайджан. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

​Линде написала, что провела брифинг с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя МГ ОБСЕ Анджеем Каспршиком по поводу ее предстоящего визита в Азербайджан и Армению.

Useful briefing by Co-Chairs of the @OSCE Minsk Group and my Personal Representative #Kasprzyk ahead of my upcoming visit to #Azerbaijan and #Armenia. #OSCE2021SWE pic.twitter.com/wZyQtG2vbl

— Ann Linde (@AnnLinde) March 10, 2021