«Вопрос укрепления армии в Азербайджане находится в постоянном центре внимания руководства страны. Достижения нашей славной армии были высоко оценены и на заседании Милли Меджлиса».

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

По ее словам, улучшение обеспечения военнослужащих является одним из основных направлений социальной политики, проводимой в стране:

«Недавно были сделаны срочные надбавки к зарплатам военнослужащих. Это решение было принято в результате трудоемкого процесса. Решение проблем военнослужащих и впредь будет находиться в центре внимания нашего государства», – приводит ее слова «Репорт».

После того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации, была существенно изменена заработная плата военнослужащих, что вызвало недовольство среди общественности. Гафарова в ходе обсуждений в парламенте данного вопроса в конце февраля намекнула на отсутствие необходимости выплат двойных окладов военным, обосновав это тем, что «в настоящее время в Карабахе не ведутся боевые действия».

Minval.az