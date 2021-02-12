Они могут так и не исполниться

Вопрос возможного открытия границ Армении и Турции вновь в фокусе внимания. Глава МИД Армении Ара Айвазян, отвечая на вопросы депутатов парламента Армении, важно заявил: у Турции больше нет причин держать Армению в «блокаде». Затем привычно пожаловался, что долгие годы Турция держит границу с Арменией на замке, требуя изменения статус-кво в Карабахе. Этот статус-кво теперь изменился, причем изменился силовым путем. А в конце возвестил: «Под давлением мировой общественности Турция рано или поздно должна будет открыть границу» — добавив, что нынешняя военно-политическая активность Турции на Южном Кавказе создает новые проблемы и вызовы для Армении — именно в этом контексте министр рассматривает совместные учения Турции и Азербайджана в Карсе.

Но вынесем за скобки нервную реакцию господина Айвазяна на совместные учения Азербайджана и Турции у границ Армении, особенно на фоне воспоминаний о тактических учениях Турции и Азербайджана в августе 2020 года. В самом деле, границы Турции и Армении закрыты еще с начала девяностых. Причем в Анкаре прямо заявили, что закрыли границы в ответ на оккупацию Арменией азербайджанских земель, и предупредили, что до вывода армянских войск с захваченных территорий Азербайджана границы не откроются. В ответ в Армении вопили о «блокаде», взывали к международной общественности и т.д.

Теперь, казалось бы, главное препятствие для возобновления диалога исчезло. Азербайджан освободил свои земли военным путем. Более того, и трехстороннее заявление 10 ноября, и заявление 11 января оговаривают открытие коммуникаций. В Армении уже рассуждают о том, что страна может вернуть себе статус «железнодорожного хаба». Намеренно оставим в стороне разговоры, каких усилий и инвестиций потребует реабилитация армянских железных дорог, как и оценки, насколько вообще имеет смысл «вкладываться» в реабилитацию армянских железных дорог, когда есть современная магистраль Баку-Тбилиси-Карс и на фоне восстановления дороги Минджеван — Нахчыван строится еще и железнодорожная «ветка» Карс-Игдыр-Нахчыван, что обещает открытие «прямого» пути в Турцию. Сосредоточимся на политической стороне дела, где заявление Ара Айвазяна на тему «у Турции больше нет причин держать Армению в блокаде» представляет собой очередное политическое жульничество. И не только потому, что Армению «в блокаде» никто не держит — у нее открыты границы с Ираном и Грузией, а закрытие СОБСТВЕННЫХ границ — это не «блокада». Важно другое. Победа Азербайджана в Карабахе и освобождение ранее оккупированных районов военным, точнее, военно-политическим путем действительно сняли с повестки дня то препятствие для открытия армяно-турецкой границы, которое с начала девяностых было у всех на слуху и на устах. Но теперь события вполне могут пойти по одному из сценариев голливудских «ужастиков», когда из растаявшего ледника внезапно выплывают жуткие монстры прошлых эпох. В 1991 году, когда распадался СССР, в Анкаре официально выражали озабоченность, что Армения предъявит Турции территориальные претензии. Но тогда оккупация Арменией азербайджанских земель и отказ Турции установить с ней дипломатические отношения «заморозили» ситуацию на три десятка лет. А теперь, когда Карабах освобожден, все эти «забытые проблемы» вновь напоминают о себе. В Ереване, напомним в который уже раз, не просто малюют на своем гербе находящийся в Турции Агры-Даг — здесь по-прежнему живут страстями времен первой мировой, рыдают по так и не состоявшейся «Западной Армении», обвиняют Турцию в мифическом «геноциде», за который требуют «территориальных репараций», и самое главное, вполне официально отказываются признать существующую армяно-турецкую границу и открыто апеллируют к Севрскому договору. И на этом фоне вполне ожидаемо, что в Анкаре заявляют: для того, чтобы капризно требовать от Турции открыть границу, эту границу Армении следовало бы признать. А еще отказаться от исторических претензий, открыть архивы и предоставить историкам решать, что произошло более 100 лет назад. Но в Армении об этом не желают и слышать. И предпочитают устраивать сеансы жульничества: «как это так, из Карабаха нас уже вышибли пинком, так почему границу не открывают?!!!»

И последствия здесь могут оказаться куда серьезнее, чем тишина на станции Ахурян, где на протяжении 30 метров рельсы вкопаны в землю. Любой территориальный спор — это всегда риск войны. При этом Турция является членом НАТО, а Армения входит в ОДКБ. И пребывает в полной уверенности, что «спрашивать с Турции» за мифический «геноцид» ее союзники по блоку ну просто обязаны.

Только вот, как показывают итоги 44-дневной войны в Карабахе, нет никакой гарантии, что союзники действительно станут «вписываться» за Армению. А вот тогда уже не признанные вовремя границы могут «сдвинуться» совсем не так, как это планировали в Ереване.

Нурани

Minval.az