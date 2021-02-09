На Южном Кавказе разворачивается очередная история из серии «летят утки». Но на сей раз ее невольным участником оказалась французская дипломатия, и очередную ереванскую «утку» — о военном сотрудничестве Армении и Франции — опровергать пришлось послу Франции в Азербайджане Захари Гроссу. Напомним: накануне пресс-служба минобороны Армении гордо возвестила, что министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян принял в Ереване посла Франции в Армении Джонатана Лакота, причем последний явился в сопровождении военного атташе Дэнни Питта (резиденция в Тбилиси). По сообщению армянскооо военного ведомства, Вагаршак Арутюнян и Джонатан Лакот обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего взаимодействия в сфере обороны, причем, как уверяли в столице Армении, посол Франции проинформировал о ряде предложений по программам многостороннего развития сотрудничества в сфере обороны, и Арутюнян эти предложения принял.

Эта информация, конечно, возымела «взрывной эффект». В экспертном сообществе тут же заговорили о том, что Армения наводит мосты с НАТО, что Франция, используя свои особые связи и позиции с этой страной, намерена потеснить в регионе Россию, кое-кто договорился аж до прогнозов, что в ближайшее время на Южном Кавказе могут появиться французские миротворцы. А в Баку задавали свои вопросы: как это понимать? Означает ли это, что Франция вознамерилась накачать Армению оружием?

И вот теперь посол Франции в Азербайджане, к которому азербайджанские журналисты обратились за комментариями, вносит ясность и официально заявляет: ««Информация, на которую вы ссылаетесь, неверна и вводит в заблуждение. Франция полностью уважает давние ограничительные меры, введенные ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан. И Армения, и Азербайджан четко определили иностранных поставщиков военной продукции. Эти поставщики всем хорошо известны. У Армении и Азербайджана также есть оборонные соглашения с региональными державами. Таких договоренностей с Францией ни у Армении, ни у Азербайджана нет. Это соответствует беспристрастному подходу Франции к безопасности в регионе». В переводе: никаких «программ оборонного сотрудничества» Франция Армении не предлагала, и в Ереване просто выдают желаемое за действительное. Словом, «летят утки», правда, недалеко.

Только вот дело куда серьезнее, чем просто очередной лопнувший фейк армянского оборонного ведомства, коих — будем откровенны — за время 44-дневной войны было просто астрономическое количество. Запуская фейк об оборонных договоренностях с Францией, в Ереване не просто хотели воодушевить своих граждан, но еще и в очередной раз изобразить «диверсификацию внешней политики». Причем эта демонстрация явно была адресована прежде всего Москве, чье поведение в регионе Ереван понятным образом напрягает: и границу российские пограничники проводят по GPS, а не так, как хочется Еревану, и французскую (!) делегацию через Лачинский коридор не пропустили…

И вот теперь выясняется: очередная попытка Армении изобразить «ходку на запад» закончилась ничем — несмотря на все громкие эффекты «шашлычного путча», «соросят» в команде премьера Пашиняна и т.д., реальный пересмотр своей политики Армении может только грезиться.

А Франция, в свою очередь, не просто провела «красную черту» в вопросах возможного сотрудничества с Арменией — то, с какой оперативностью и в каких выражениях прозвучат это опровержение, еще раз подтвердило: в Париже «пересматривают» свой курс на Южном Кавказе и не возводят в абсолют свои исторические связи с Арменией. Выражение realpolitik принято относить к англоязычному миру, но это не значит, что во Франции ничего подобного не существует. Победа Азербайджана в Отечественной войне оказалась еще и впечатляющей демонстрацией силы и государственной зрелости, что уже заставляет многих ведущих игроков пересматривать приоритеты. В том числе и в таком деликатном вопросе, как «особые связи» Франции с Арменией.

И, наконец, есть здесь еще одно обстоятельство. К Еревану после столь впечатляющего военного разгрома просто теряют интерес —несмотря на весь его лоббистский потенциал, пиар и т.д.. Так что лидер армянской оппозиции Вазген Манукян во время своей нашумевшей поездки в Гюмри был недалек от истины, когда заявлял, что с Арменией перестали считаться и ее просто игнорируют.

И теперь ереванскому болтающему классу придется привыкать жить в этой новой реальности.

Нурани

Minval.az