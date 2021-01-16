Есть известная теория о «пяти стадиях горя». Согласно ей, первая стадия — это «отрицание»: человек просто отказывается поверить в то, что с ним произошло. Затем — «гнев и раздражение»: почему именно я? Чем я прогневал высшие силы? Потом — «торговля и компромисс», затем — депрессия, и только потом человек смиряется с тем, что случилось. У этой теории, разумеется, есть как сторонники, так и противники, и уж тем более нет однозначного ответа, насколько она применима не к отдельным индивидуумам, а к целым странам после военного разгрома. Вот и в Армении после оглушительного поражения в Карабахе продолжается «поиск предателей», благодаря которым Армения проиграла войну вообще и потеряла контроль над городом Шуша в частности, в прессе и социальных сетях высказываются самые неожиданные теории и рецепты будущего реванша и т.д. Что, вполне ожидаемо, вызывает понятное недоумение у большинства непредвзятых экспертов: неужели там не понимают, что проиграли войну? И что лучше не проверять методом тыка, какой катастрофой обернется попытка реванша?

Но теперь, по мере того, как не только «узкому кругу посвященных» становятся понятны масштабы поражения, степень военного разгрома и многие другие реалии, в армянском обществе проявляется все больше разумного скептицизма в отношении будущего военного реванша. А если быть точными, растет понимание, что военный реванш не принесет Армении ничего, кроме новой катастрофы.

В частности, Лена Назарян, вице-спикер парламента Армении, в интервью ереванскому «Спутнику» решилась озвучить вслух крамольную мысль: «Сегодня многие эксперты, различные деятели говорят, мол, через несколько лет мирной жизни мы станем сильнее, вооружимся, а потом пойдем за нашей долей победы. Извините, я считаю это мышление регрессивным и вредным. И хочу, чтобы мне пальцем показали, за счет чьего 18-летнего сына они хотят это сделать». После чего призвала стремиться к установлению «долговременного или даже постоянного мира» со всеми соседями Армении, добавив, что «регион, в конце концов, должен иметь человеческое лицо». В ответ же на прямой вопрос, «значит ли это, что нужно отказаться от мысли о возвращении территорий «Арцаха» (кавычки наши — Minval.az), перешедших под контроль Азербайджана, военным путем», она ответила: «Я через войну не хочу». После чего поправилась: «Я хочу сделать это с помощью политических процессов. Я верю в политику, я — политический деятель».

Здесь, конечно, уместно поинтересоваться, «региону» или самой Армении в первую очередь надо подумать о том, как обрести человеческое лицо. И с долей иронии уточнить, как именно мадам Назарян собирается устанавливать «долговременный или даже постоянный мир» с соседями, не отказываясь при этом от территориальных притязаний к Азербайджану, включая и те территории, которые уже возвращены под контроль законных властей нашей страны в результате Отечественной войны. Наконец, любопытно, какие именно «политические методы» госпожа вице-спикер намерена использовать и рассчитывает ли она, что эти методы сработают.

Но тем не менее очевидно, что в сознании по крайней мере некоторых представителей армянской политической верхушки уже происходит «сдвиг». И здесь уже задают крамольный вопрос: за счет жизней чьих детей кто-то собирается устраивать «реванш»? В то время, пока в Армении продолжается подсчет потерь, власти не решаются назвать истинные цифры, а родители пропавших без вести солдат проводят свои акции протеста, все это звучит весьма и весьма актуально.

А вот тут уже трудно удержаться от не очень политкорректной аналогии. В разгар боевых действий уже звучали оценки экспертов, что в Карабахе армянская армия ХХ века столкнулась с азербайджанской армией XXI века. А теперь еще выясняется, что политическая жизнь в Армении «устроена» примерно так же, как советский черно-белый телевизор середины того же ХХ века — тот самый, где лучшей манипуляцией для улучшения качества изображения был, пардон, удар кулаком по верхней крышке.

Вот и в Армении для того, чтобы местное общество задумалось и о раскладе сил, и о цене захватнической войны, потребовался удар азербайджанского «Железного кулака».

Но самое тревожное, что даже этого некоторым оказалось недостаточно. Во всяком случае, руководитель аналитического центра «Энакет» Тигран Абрамян, комментируя на своей странице в Facebook заявление Лены Нерсисян, обрушивает целый ушат обвинений: «эти люди до сих пор не понимают, что для армян есть спасение только с оружием», «эти люди так и не узнали, что такое армия, какую роль играют люди считающиеся ее частичкой — призывники, контрактники, офицеры», «эти люди не только проиграли, но и продолжают процесс поражения, они боятся даже думать о победе или, может, мечтать, как хотите понимайте, потому что приоритетом для них является не родина, наша земля и вода, созданное нашими павшими друзьями, а собственная должность и благополучие» и т.д. Проще говоря, армянская «партия войны» не складывает оружия, причем направлено это оружие против тех, кто призывает осознать реальность и больше не пробовать на прочность передний край азербайджанской армии — даже если он проходит совсем не там, где хотелось бы «радетелям армянского дела». Пока что это «оружие» информационно-политическое. Но вот как надолго это «пока»? Особенно с учетом попыток провезти из Карабаха в Армению настоящее оружие, изрядного количества «стволов», гуляющих по рукам, и такого опасного обстоятельства, что воевали в Карабахе вместе с регулярной армией разного рода «отряды», сформированные местными политическими бонзами? Словом, после провала агрессивной войны против Азербайджана Армения вполне может получить гражданскую войну на собственной территории. Не говоря о том, что попытки силового реванша неизбежно приведут к новому удару «Железного кулака». И если черно-белый телевизор при «ударной настройке» сломать было все же затруднительно, то вот в случае с армянской государственностью такой уверенности уже нет.

Впрочем, это уже их собственный выбор.

Нурани

Minval.az