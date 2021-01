Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах «Один дома» и «Один дома 2», поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из него нынешнего президента США Дональда Трампа.

Один из пользователей сети микроблогов Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, в котором в эпизоде в фойе отеля нет Трампа.

«Браво!» — прокомментировал актер в Twitter. Он также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме «Один дома 2» на 40-летнего Маколея Калкина.

Пользователи соцсети предложили и другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4

— ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021