Специалисты японского Национального института инфекционных болезней обнаружили новую мутацию коронавируса. Она отличается от тех, что были зарегистрированы в Великобритании и Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Новый штамм нашли на днях у четырёх человек, которые прилетели из Бразилии в японский аэропорт Ханэда. Как отмечают медики из Национального института инфекционных болезней, новая мутация схожа с теми, что были выявлены в Соединённом Королевстве и ЮАР благодаря своей высокой контагиозности (свойство инфекции передаваться от больного организма здоровому), передаёт «Лайф» со ссылкой на Kyodo.

Медики пока воздерживаются от выводов по поводу уровня патогенности нового штамма, контагиозности, а также эффективности методов тестирования или вакцин. Местные СМИ отмечают, что среди пациентов есть мужчина в возрасте около 40 лет, который госпитализирован из-за проблем с дыханием. Заразившаяся женщина пожаловалась на боли в горле и головную боль. Также заболел ребёнок, у него повышенная температура. Четвёртый пациент переносит болезнь бессимптомно.

Minval.az