Причиной крушения пассажирского Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в Индонезии могла стать неправильная работа летного экипажа, проблемы с приборами, механические поломки или даже намеренное действие. Об этом заявил бывший руководитель расследования авиационных происшествий Федерального управления гражданской авиации США Джеффри Гузетти, его цитирует Bloomberg.

Маловероятно, что это ошибка конструкции самолета, он эксплуатируется уже 30 лет, сказал авиационный аналитик Teal Group Corp Ричард Абулафиа. Этих самолетов выпустили «тысячи», производство завершили 20 лет назад, поэтому к настоящему времени о какой-либо ошибке конструкции было бы известно, объяснил он. Без доступа к бортовым самописцам невозможно сказать, что именно стало причиной крушения, отметил Гузетти.

У Индонезии относительно низкие показатели безопасности полетов, более десяти лет местным авиакомпаниям было запрещено летать в ЕС, напоминает «Би-би-си». Индонезийские авиалинии, особенно лоукостеры, быстро выросли и охватили полетами весь обширный архипелаг, но проблемы авиаотрасли страны — некачественное обслуживание самолетов и легкомысленное отношение к соблюдению стандартов безопасности, пишет The New York Times.

Пандемия коронавируса осложнила ситуацию в авиаотрасли, потому что пилоты не получают достаточно летной практики, ведь количество рейсов уменьшилось из-за падения спроса, отмечает Bloomberg. Индонезийские пилоты жаловались, что коронавирус ограничил их возможности практиковать свои навыки и обновлять свое обучение, пишет The New York Times. В какой-то момент во время пандемии Sriwijaya Air эксплуатировала только пять самолетов, что снизило боевой дух экипажа, сказал газете авиационный эксперт Джерри Соеджатман.

Ни Boeing, ни авиакомпания Sriwijaya Air пока что не выступили с официальными заявлениями о причинах крушения. В Boeing заявили, что собирают информацию и следят за ситуацией. Пресс-служба Sriwijaya Air пообещала опубликовать заявление позже, отмечает «Дождь».

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