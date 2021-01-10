Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщили члены окружения политика.

Он не хочет участвовать в следующих выборах, потому что для этого надо будет раскрыть финансовую информацию, говорят двое знакомых Трампа. Его зять Джаред Кушнер и глава предвыборного штаба Билл Степьен посоветовали не торопиться.

Кроме того, все больше республиканцев считают именно Трампа ответственным за беспорядки в Капитолии. Республиканская партия сейчас расколота сильнее, чем два месяца назад, а это не то, как она должна работать, говорит политтехнолог республиканцев Алекс Конант.

«Я думаю, ничего не произойдет», — приводит «Дождь» со ссылкой на Politico слова друг Трампа: «Его не будет в 2024 году. Он не собирается выдвигаться. Он будет валять дурака и говорить, что сделает это. Он будет дразнить».

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