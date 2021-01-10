Не менее 11 человек погибли, еще 18 пострадали в результате схода оползня на острове Ява. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По словам представителя ведомства Радитьи Джати, два схода оползня произошли 9 января в 16:00 (9:00 по Гринвичу) и 19:30 в деревне Чиханджуанг на Западной Яве примерно в 150 км (95 миль) к юго-востоку от столицы Индонезии — Джакарты.

«Первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. Следующий оползень произошел, когда офицеры все еще эвакуировали жертв из первой зоны оползня», — сообщил представитель ведомства.

В настоящее время выясняется точное количество пострадавших в результате стихийного бедствия. Отмечается, что поисково-спасательные работы могут быть затруднены из-за сильных дождей.

Minval.az