Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу с нетерпением ждет визита в Брюссель.

Об этом Чавушоглу написал в Twitter, комментируя публикацию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля о переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой вон дер Ляйен в режиме видеконференции.

«Я с нетерпением жду визита в Брюссель для проведения искреннего диалога, направленного на получение результата», — написал Чавушоглу в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.

Ранее Боррель написал, что готов приложить усилия для достижения диалога с Турцией. Европейский дипломат пригласил Чавушоглу в Брюссель для обсуждения отношений Турции и ЕС.

Предполагается, что глава МИД Турции совершит визит в Брюссель 21 января.

Minval.az