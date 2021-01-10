Президент Палестины Махмуд Аббас провел встречу с главой Центральной избирательной комиссии страны Ханной Насиром. Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на официальное информагентство Палестины, Аббас и Насир обсудили детали выборов в стране.

Отмечается, что указ о проведении выборов глава государства должен издать до 20 января, после чего начнутся переговоры между палестинскими группами для обсуждения деталей выборов.

Предположительно, на встрече с Аббасом Насир предложил дату для проведения выборов.

На следующей неделе ожидается еще одна встреча президента Палестины с главой ЦИК.

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