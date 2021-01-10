За последний месяц в рамках 43 операций внутри Турции и за ее пределами нейтрализовано 226 террористов.

Об этом в воскресенье, 10 января сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

ВС Турции продолжают решительную борьбу с проявлениями терроризма в стране и за ее пределами, чтобы обеспечить безопасность страны и нации, отметили в ведомстве.

«За месяц проведено 8 крупномасштабных и 35 среднемасштабных операций внутри страны, а также две крупномасштабные и одна среднемасштабная операция за пределами Турции. В целом 43 операции»,- говорится в сообщении, которое цитирует «Анадолу».

Minval.az