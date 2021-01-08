Между президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом испортились отношения после беспорядков в Капитолии. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на CNN.

Телеканал отмечает, что Трамп сердится на Пенса, в то время как сам вице-президент разочарован и опечален Трампом.

Недовольство Пенса Трампом особо усилилось после того, как президент несколько недель пытался убедить вице-президента в одностороннем порядке отменить итоги выборов. Очередной призыв от Трампа отправить на пересмотр результаты голосования в спорных штатах прозвучал 6 января, и Пенс отказался.

Отмечается, что Пенс звонил исполняющему обязанности министра обороны Кристоферу Миллеру, призывая Национальную гвардию отреагировать на события в Вашингтоне. В Белом доме этот шаг приписывали Трампу.

По данным источников журналистов, Трамп с 6 января не связывался с Пенсом, но каких-то решительных шагов, к примеру, отправить вице-президента в отставку, он делать не планирует.

Накануне сенатор от штата Оклахома и республиканец Джеймс Инхоф говорил, что Пенс был в ярости от действий Трампа и его роли в массовых беспорядках.

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