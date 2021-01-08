Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может побороться за пост канцлера ФРГ, пишет РИА Новости со ссылкой на Bild. В последние недели он обсуждал свои шансы с представителями Христианско-демократического союза (ХДС).

В январе в ФРГ пройдёт съезд консерваторов, где будет избран новый глава партии, который станет кандидатом в канцлеры. На пост главы ХДС официально претендуют три человека: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген.

Ранее Шпан поддержал кандидатуру Лашета на пост председателя союза, однако, по данным СМИ, он рассматривает должность канцлера для себя и узнавал, может ли он выдвигаться на этот пост, даже если Лашет возглавит ХДС.

Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета.

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