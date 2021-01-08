Посещаемость Лувра снизилась за последний год на 72% на фоне пандемии. В пятницу музей сообщил, что в 2020 году Лувр посетили 2,7 млн человек, в 2019 этот показатель равнялся 9,6 млн, а в 2018 музей установил рекорд, приняв 10,2 млн человек, что на 25% больше показателя 2017 года.

В дирекции музея заявляют, что скромные результаты связаны с карантинными ограничениями.

«Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября [по настоящее время]», — приводит ТАСС слова представителей Лувра. При этом они подчеркнули, что одна только выставка «Леонардо да Винчи» собрала 1,1 млн посетителей.

В музее обратили внимание и на значительное отсутствие в этом году иностранной публики.

«Кризис в области здравоохранения разрушает наши планы, — отметил директор музея Жан-Люк Мартинез. — Пустые залы музея огорчают нас».

В музее отметили, что в 2021 году Лувр готовится к открытию нескольких отреставрированных залов, а также к демонстрации новых выставок.

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