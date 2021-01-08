Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.
«Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января», — написал он в Twitter.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.
«Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января», — написал он в Twitter.
Дата: 2021/01/08 21:39
Раздел: Мир
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