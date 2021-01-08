В работе по нормализации отношений между Турцией и Францией есть ощутимый прогресс, — заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (цитата по Reuters).

Париж «категорически» выступает против Турции после операции Анкары на северо-восток Сирии в 2019 году, и Анкара готова улучшить отношения со своим союзником по НАТО, если Париж проявит такую же готовность.

«Турция категорически не против Франции, но Франция категорически против Турции после операции «Весна мира». У нас состоялся очень конструктивный телефонный разговор с моим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, и мы договорились, что нам следует разработать дорожную карту для нормализации отношений», — рассказал Чавушоглу.

» Если Франция искренна, Турция готова нормализовать отношения и с Францией», — добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Minval.az