В Иране при поддержке Министерства культуры и исламской ориентации Исламской Республики будет издан словарь азербайджанского языка, сообщает агентство ИРНА.

Об планах создания словаря сообщил министр культуры Исламской Республики Аббас Салихи в ходе визита в Ардебиль, где компактно проживают азербайджанцы.

Салихи провел встречу с губернатором Ардебиля Акбаром Бехнамджу и главой управления культуры и исламской ориентации Абдуллой Бахруи Улуми.

Салихи отметил, что при подготовке словаря будут проведен обмен мнением с местными учеными-лингвистами из Ардебиля.

Министр напомнил, что проект создания азербайджанского словаря был начат по инициативе представителя Верховного лидера ИРИ Али Хаменеи в Ардебиле Аятоллы Хасана Амули, однако не был реализован по сегодняшний день.

По словам Салехи, словарь азербайджанского языка станет важной культурной работой для иранского общества.

На территории Ирана проживают свыше 30 млн азербайджанцев и являются наибольшим по численности национальным меньшинством Исламской Республики.

Несмотря на обещания духовного лидера Ирана, требования о признании азербайджанского вторым государственным языком в Иране, а также права азербайджанцев на обучение на родном языке не были выполнены. Все попытки азербайджанцев отстаивать культурные права наталкиваются на жесткую реакцию Тегерана.

Профессор Сельджукского университета Али Темизел в беседе с агентством «Анадолу» отметил, что словарь азербайджанского языка должен был быть издан в Иране уже давно.

«Несмотря на это, восстановление работ над проектом само по себе вызывает удовлетворение. Это поможет сохранить культурное наследие азербайджанцев в Иране, а также защитить литературный язык и передать его будущим поколениям. Проект не был реализован по сегодняшний день из-за халатности иранского руководства и слабого внимания представителей азербайджанской интеллигенции ИРИ», — считает он.

Minval.az