Число пострадавших в результате взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана превысило 700. Об этом говорится в сообщении медицинских служб государства. При этом число погибших достигло 5 человек.

Минимум 4 человека погибли в результате взрыва в Иране, отмечает Tasnim. Число раненых при этом достигло 561.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе с химикатами. Известно, что взорвался топливный бак.



16:56 Число пострадавших при взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана, увеличилось до 516, передаёт агентство Mehr.



15:56 Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана достигло 406 человек, передает иранское агентство Fars.

14:48 Количество раненных при взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана достигло 195 человек, информирует Mehr.

14:35 Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана возросло до 80.

14:08 В порту Шахид-Раджаи взорвался топливный бак, что могло стать причиной возгорания на территории морского порта в Бендер-Аббасе. В результате пострадали 47 человека.

В настоящее время порт приостановил свою деятельность.

