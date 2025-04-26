Азербайджанец, разыскиваемый Интерполом и заподозренный в совершении преступлений, связанных с убийством и торговлей оружием, был обнаружен в Молдове. Информация приводится в сообщении полиции республики.

Мужчина был задержан в пункте пересечения государственной границы Отачи, когда собирался пересечь границу с Украиной. Отмечается, что обвиняемому 43 года, он участвовал в вооруженном конфликте между двумя преступными группировками в феврале 2021 года в кафе в Шлиссельбурге. Там произошла вооруженный инцидент после разделения зон преступного влияния между этническими группировками.

Азербайджанец был помещен в изолятор и будет экстрадирован.