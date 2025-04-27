Власти Канады предоставят ООН 100 миллионов канадских долларов (72 миллиона долларов США).

Данную информацию привел премьер-министр Канады Марк Карни в соцсети X.

По его словам, средства будут направлены на оказание помощи в доставке продовольствия и другой гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Канада соблюдает нормы международного права и недавно выделила почти 100 миллионов канадских долларов в качестве дополнительной помощи ООН и другим надежным международным партнерам для предоставления продовольствия и гуманитарной помощи [сектору Газа]», — отметил он.