В Баку правоохранители задержали водителя такси, который подозревается в том, что прятал у себя дома объявленных в розыск как пропавших без вести девочек-подростков. Информация приводится в сообщении пресс-службы МВД.

В результате проведенных правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены объявленные ранее в розыск как пропавшие без вести А.Г. (2008) и Р.Г. (2007), которые покинули место жительства в поселке Маштага, не поставив в известность домочадцев.

Сотрудниками полиции был задержан и привлечен к ответственности водитель такси, который подозревается в укрывании девочек-подростков у себя в доме, зная, что их разыскивают.

«Расследование находится под контролем МВД», — говорится в сообщении ведомства.