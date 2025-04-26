Официальный визит президента ИРИ Масуда Пезешкиана в Азербайджан откроет новые возможности для расширения сотрудничества между государствами.

С данным заявлением выступил официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, слова которой приводят местные СМИ.

«Официальный визит президента Ирана в Азербайджан является одним из важных шагов по созданию новой архитектуры региональных и добрососедских отношений», — отметила она.

Мохаджерани добавила, что Тегеран Иран всегда придерживался принципа развития отношений с соседями на основе общих интересов. В этой связи, в отношении процессов на Южном Кавказе, Тегеран придерживается политики, основанной на уважении территориальной целостности стран и поддержке прочного мира в регионе.

«Визит и предстоящие переговоры откроют новые возможности для расширения отношений между Ираном и Азербайджаном, которые имеют большой потенциал. В целом, визит президента Пезешкиана в Азербайджан следует рассматривать как практический шаг к укреплению двусторонних отношений, установлению региональной стабильности и использованию общих возможностей двух стран. Это потенциал, который может служить миру, безопасности и устойчивому развитию на Южном Кавказе», — отметила она.