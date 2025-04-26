25 апреля состоялся визит в Азербайджан верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас. В тот же день её принял президент Ильхам Алиев. Состоялась также встреча Каллас с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Каллас сравнительно недавно заняла этот пост и не была замечена в откровенных антиазербайджанских заявлениях, как её предшественник Жозеп Боррель, который занимал крайне враждебную позицию по отношению к Баку и даже отстранялся от посреднической миссии по нормализации отношений между Баку и Ереваном, которую осуществлял предыдущий глава Евросоюза Шарль Мишель.

К слову сказать, Боррель в бытность свою верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности ни разу так и не посетил Баку. Каллас восполнила этот пробел и даже говорила о новой странице в отношениях между Евросоюзом и Азербайджаном. Это особенно актуально на фоне планов по активизации сотрудничества между ЕС и государствами Центральной Азии, о чём также упоминалось на встречах в Баку.

«В разговоре с президентом Ильхамом Алиевым мы обсудили укрепление связей с Центральной Азией и роль Азербайджана в этом процессе. Мы будем совершенствовать сотрудничество на основе взаимной выгоды и уважения», — подчеркнула она.

Говоря о мирном процессе между Баку и Ереваном, Каллас заявила, что Европейский союз продолжит поддерживать усилия по достижению прочного мира в регионе.

«ЕС будет и дальше поддерживать процесс достижения устойчивого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Мы также намерены помогать Азербайджану в борьбе с минной угрозой», — отметила Кая Каллас.

Главный евродипломат сделала акцент на участии в процессах разминирования азербайджанских территорий намеренно, желая предупредить критику со стороны Баку, связанную с деятельностью европейской миссии наблюдателей в Армении.

Евросоюз не скрывает своих целей укрепиться в Армении, в том числе с военно-политической целью. В Брюсселе это предпочитают именовать «с целью укрепления европейской безопасности». В Азербайджане же считают действия Евросоюза в этом отношении неоправданными и создающими дополнительные разграничительные линии в регионе Южного Кавказа. Впрочем, эти расхождения во взглядах не стали препятствием для Каллас выступить с заявлениями, которые свидетельствуют о желании Брюсселя продолжать сотрудничество с Азербайджаном в принципиальных экономических и логистических вопросах.

«Мне очень приятно здесь находиться. Азербайджан — важный партнёр в регионе. У нас есть ожидания относительно укрепления наших отношений», — заявила Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел АР Джейхуном Байрамовым. Эта её фраза вызвала негодование как среди проармянски настроенных политиков в Брюсселе, так и в среде армянских политиков и медиа. Они посчитали, что Каллас предаёт европейские принципы в отношении соблюдения прав и свобод граждан в обмен на преференции от торговли на рынке энергетических ресурсов и доступ европейского бизнеса на рынки центральноазиатских стран.

Вместе с тем вполне очевидно, что главный европейский дипломат действовала больше как еврочиновник и человек, отвечающий за развитие внешнеполитических связей Евросоюза, а не как ангажированный политик, действующий в интересах узкой политической группы.

Ведь после начала конфликта в Украине Азербайджан стал одним из значимых поставщиков газа в Европу. ЕС в стремлении снизить зависимость от российских энергоносителей активизировал свою энергетическую дипломатию. В этом контексте в 2022 году стороны даже подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий удвоение поставок газа по Южному газовому коридору до 20 млрд кубометров в год к 2027 году. В 2024 году объём экспорта азербайджанского газа в Европу достиг почти 13 млрд кубометров. Сегодня эта роль Баку высоко оценивается со стороны Еврокомиссии.

Однако азербайджанская сторона выражает свою обеспокоенность по поводу ограничений ЕС на финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, и отсутствия долгосрочных контрактов, что может затруднить расширение Южного газового коридора. Вместе с тем реализация проектов, связанных с поставкой «зелёной энергии» в Европу, несколько нивелирует эти проблемы и способствует сохранению исключительной роли Баку в качестве важнейшего поставщика энергии для Евросоюза на годы вперёд.

Именно исходя из растущей роли Азербайджана во внешней политике ЕС, находясь в Баку, Каллас объявила о решении возобновить переговоры по новому Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном. Она подчеркнула, что это партнёрство должно основываться на взаимном уважении, включая уважение к государствам-членам ЕС, а также на фундаментальных принципах, таких как верховенство закона и права человека. Как известно, до недавних пор одним из важных препятствий к подписанию подобного соглашения выступали расхождения между сторонами по поводу оценки конфликта между Азербайджаном и Арменией. Теперь это препятствие практически устранено, что может свидетельствовать о готовности Брюсселя перевернуть страницу прежних расхождений и двигаться к подписанию соглашения, открывающего новую страницу в отношениях с Азербайджаном, основывающуюся на признании существующих региональных реалий.