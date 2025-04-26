Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла объявил о готовности стать кандидатом на выборах президента в 2027 года в том случае, если Марин Ле Пен, глава парламентской фракции партии, не сможет участвовать в гонке. Об этом политик заявил в интервью Parisien

«Сейчас важно, чтобы мы оставались едиными и сплоченными. Я твёрдо уверен, что Марин Ле Пен – мой кандидат. И если ей завтра будет отказано в возможности баллотироваться, я хочу заявить, что сам выдвину свою кандидатуру», — говорится в заявлении политика.

По его словам, партия будет использовать все доступные юридические средства, чтобы отстаивать невиновность Ле Пен и её сторонников.