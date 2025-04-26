Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Данная информация приводится в сообщении Милли Меджлиса.

Церемония прошла сегодня в Ватикане на площади Святого Петра. Сахиба Гафарова представляла Азербайджан на церемонии, на которой присутствовали главы государств и правительств, спикеры парламентов, духовенство и видные общественные деятели.

Сахиба Гафарова провела встречи с Госсекретарём Святого Престола кардиналом Пьетро Паролино и архиепископом Святого Престола Полом Галлахером. Она передала им соболезнования от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.