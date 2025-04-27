На горных реках, протекающих по территории Загатальского района, проводятся превентивные мероприятия против наводнений. Об этом говорится в сообщении Госагентства водных ресурсов Азербайджана.

Проводятся берегоукрепительные работы очистка русел рек.

На берегах семи рек, протекающих по территории района, построено 45 км дамб, для защиты сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов проведены ремонтные работы на каменно-бетонных дамбах общей протяженностью 100 погонных метров.

При этом, с использованием тяжелой техники осуществлены работы по возведению земляных валов и очистке речного русла объемом свыше 236 тыс. кубометров.