Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (США) заявил на YouTube-канале Red Corner MMA, что не будет слишком долго затягивать с завершением карьеры и уйдет на своих условиях.

«Я уйду из спорта на своих условиях. Это не спорт отправит меня на пенсию, а я сам уйдя, в идеале с чемпионским поясом», — говорится в его заявлении.

Порье ждет 20 июля боя против соотечественника Макса Холлоуэя — за символический титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC»). Ранее Порье дважды побеждал его — в 2012-м и 2019-м.

На счету Порье 30 побед и девять поражений в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.