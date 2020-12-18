Армянские источники продолжают оперировать девальвированными, окончательно утратившими ценность штампами наподобие «армия обороны Карабаха», «руководство НКР» и другими. Если предположить, что у потерпевших сокрушительное военно-политическое поражение радикальных групп не иссякло желание продолжать сопротивление, сил и предпосылок для борьбы не осталось.

Но не в этом суть формирующейся новой, принципиально отличной от предыдущей картины вещей. На виду у сообщества формируется новая геополитическая конъюнктура, где практически исчезли препоны для возобновления функционирования коммуникаций. Разблокирование каналов связи, все равно каких, инфраструктурных или гуманитарных, есть предвестник морально-психологического оздоровления ситуативности.

У азербайджанской стороны нет никаких комплексов неполноценности, и это связано не столько с тем, что Баку взял верх в 44-дневной войне, а сколько наличием у него полноценных и обнадеживающих видений относительно переформатирования обстановки. Заранее было ясно, что война не может продолжаться вечно, от нее устают, прежде всего, люди.

После долгих лет неприятия приходит осознание неразумности политики вражды. Окончание военных кампаний, подведя черту под силовой вариант, открывает перспективу для переоценки тяжелого багажа натянутых отношений. Создается надлежащая атмосфера для выработки рациональных дискурсов.

Война завершилась, и пока происходят обмен пленными, возвращение заложников, формируется благоприятная среда для релаксации и долгожданных шагов навстречу друг другу.

В Армении, как это обычно случается с проигравшей стороной, уровень нестабильности зашкаливает. Прослеживается повышенная турбулентность вокруг боевиков, что все еще скрываются в лесах Карабаха.

Всплеск военной конфронтации в селах Ходжавендского района дал повод радикалам бросить новые поленья в костер эскалации, хотя этого надо избегать. Заинтересованные в нагнетании напряженности армянские не преминули воспользоваться моментом, чтобы включить новые скорости искусственного напряжения, хотя положение требует обратного.

Снова пошли в ход тезисы об «армии обороны Карабаха», которая-де способна на решение важных задач. На этом фоне отдельные центры в деталях сообщают о положении, где родственники плененных и пропавших без вести солдат и офицеров встречаются не с представителями поверженной карабахской военной группировки, не с представителями непризнанных администраций так называемого «НКР», а с губернаторами областей Армении.

Они клятвенно обещают возмущенным родственникам военнослужащих встречи с высокопоставленными представителями Министерства обороны Армении и Международного Комитета Красного Креста, чтобы внести ясность в томительное положение. Люди жаждут вестей о местонахождении родных.

Спрашивается, если в сообщениях все еще фигурирует клише «армия обороны Карабаха», то почему с родственниками пропавших встречаются чиновники из Еревана или Ширакской области?

Возмущенные люди, например, настойчиво требуют встречи с военкомом Ширакской области Армении. В принципе картина соответствует контексту стремного военного времени, и ничего экстраординарного в этом нет. Но обращает на себя внимание то, что фигурантами острой конфликтной ситуации выступают полномочные чины Армении, а не карабахцы.

«У нас одно требование – верните назад наших ребят», — взывают возмущенные родители, требуют их возвращения не куда-нибудь, а в армянские города. Речь о гражданах Армении, которых отправляли на военную службу в Карабах, упорно выдавая их за бойцов «армии обороны Карабаха». Были небольшие отряды сепаратистов, но их ряды щедро пополнялись за счет призывников армянской армии, ныне расплачивающихся за провальную политику Еревана.

На сегодня десятки человек из Ширака попали в плен, потому Ереван в спешном порядке отрядил губернатора области вести переговоры с азербайджанской стороной на предмет освобождения плененных.

В структуре момента дают о себе знать значимые мотивы, которые в корне меняют представления о происходящем.

Азербайджанские военные с оккупантами ведут себя благородно и гуманно. Тихо и мирно, без унижений и насилия, ведут их группами по безопасным коридорам, сдают российским миротворцам для дальнейшего препровождения в Армению.

Появились видеозаписи, подтверждающие достойную реакцию и выдержку азербайджанских военных в ответ на провокации армян, которые то ли по глупости, то ли от отчаяния все еще бодаются. Ничего не стоит их уничтожить или пленить, однако азербайджанцы этого не делают.

Ответственность за безрассудство армянских граждан, окопавшихся на азербайджанских землях, лежит не на них самих обреченных, а на ястребах, восседающих в высоких кабинетах Еревана. Им все еще мерещатся перспективы, хотя впереди черная дыра.

Посылающие детей малообеспеченных армянских семей на верную смерть высокие чины все еще талдычат о нарушениях Азербайджаном трехстороннего заявления по Карабаху, дескать, наши ребята только отвечают на действия азербайджанской армии. Но какой резон азербайджанцам напрягать обстановку, коль они, сломив врага, полностью доминируют?

Армии Азербайджана ничего не стоило сравнять с землей очаги сопротивления в Ходжавендском районе. Но она без суеты и ажиотажа сдает обезвреженных армян российским миротворцам, что с лихвой доказывает, как Баку соблюдает приверженность достигнутым соглашениям.

А армянские пиар-менеджеры в ответ на благородство Азербайджана продолжают вещать, мол, их бравые парни выходят из окружения, благодаря российским миротворцам.

Все недвусмысленно доказывает, как Ереван ориентирован на поддержание напряженности и нейтрализацию ростков примирения.

С геополитической самодеятельностью вокруг «армии обороны НКР», «совета безопасности и военного командования НКР» покончено, и более не произойдет чудес перерождения.

Фактор капитуляции положил крест на проект «Карабах», сепаратизм канул в Лету, и деоккупация, о которой мечтают в Ереване, свершилась силой азербайджанского оружия.

Игрищ на древней земле Карабаха, вдоль армяно-азербайджанской границы и всюду, где восстановлена юрисдикция Азербайджана, больше не будет. Пустым мечтателям ереванских кабинетов лучше отказаться от мерзопакостной пропаганды с использованием манипулятивных технологий и вооружиться рациональным мышлением, пока азербайджанский солдат проявляет выдержку и сохраняет хладнокровие.

Искушение судьбы в данной ситуации — самое неразумное решение.

Тофик Аббасов

Minval.az