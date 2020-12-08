В освобожденный Агдам после 27 лет оккупации возвращаются местные жители. Среди руин они вспоминают, каким был город.

Ариф Гаджиев до оккупации Агдама руководил одним из управлений по строительству, он уехал из родного города когда ему было 30 лет. «Тут была чайхана, чуть впереди была парикмахерская, а здание слева было Драматическим театром Агдама», — приводит его слова «Вестник Кавказа».

«А вот около этого дерева мы собирались во время сезона хлопка, здесь был родник, где все останавливались выпить воды», — указывает Гаджиев.

Впервые за 27 лет очутившись в городе, Гаджиев первым делом хотел навестить могилу своего брата, но не смог найти кладбище.

«Наш район всегда выделялся среди других красотой. К сожалению, сегодня он напоминает больше Нагасаки и Хиросиму», — констатирует мужчина.

Агдам был оккупирован в 1993 году и вернулся под контроль Азербайджана 20 ноября 2020 года.

Разруха тяжело воспринимается местными жителями, наконец вернувшимися на родину.

«Я приехал вчера и сегодня поехал посмотреть на свой дом. Я жил в пятиэтажном здании, но от него ничего не осталось», — сокрушается Зульфи Гасымов.

Агдам был единственным городом построенным по плану, все дороги и улицы были прямыми, то в каком состоянии город сейчас — не передать словами, рассказывает Гасымов. «Мне почти 74 года. Я не верил, что увижу Агдам. И я если сегодня здесь, то я счастливый человек. Пусть разрушили… Мы заново построим», — добавляет он.

Как сообщают власти Азербайджана, Агдамский район был заминирован оккупантами, в настоящее время в районе проходят работы по разминированию. ANAMA уточняет, что на полное разминирование потребуется 10 лет.

«Мы думаем, на полное разминирование потребуется примерно 13-15 лет. Однако это не значит, что местное население вернется через столько лет. Имеется в виду для полного разминирования, то есть до ликвидации последней мины во всем районе потребуется столько лет», — уточнил Идрис Исмаилов, представитель ANAMA.

Первое место, к которому едут в Агдаме его жители, — мечеть Джума, построенная в 19 веке.

«Моя покойная бабушка каждую пятницу совершала здесь пятничный намаз. Если бы разрешили, я прошла бы здесь по каждой тропинке», — делится местная жительница Улдуз Шихиева.

В советское время Агдам был одним из больших городов и центром торговли Азербайджана. Азербайджанские власти заявили, что город будет восстановлен заново.

Minval.az