Премьер-министр Армении Никол Пашинян позволил, чтобы в Мегри были сформированы коммуникации, связывающие Нахчыван с материковым Азербайджаном. Об этом турки мечтали 100 лет. Об этом на слушаниях, инициированных партией «Светлая Армения» в Национальном Собрании, заявил 7 декабря глава Демократической партии Армении Арам Саркисян.

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«Более того, один человек по имени Александр Радов недавно направился в Карабах и через своих родных выяснил, что порядка 300 молодых ребят скрываются в лесах, расположенных на территориях подконтрольных теперь Азербайджану. Они пытаются выбраться оттуда, однако никто не может им помочь, потому что в Армении власть недееспособна», — отметил Саркисян.

Minval.az