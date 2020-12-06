Более 55 тысяч человек скончались из-за заражения новым коронавирусом во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на санитарное агентство страны Sante Publique.

По данным специалистов, всего во Франции скончались 55155 человек с COVID-19, при этом 175 из них — за последние сутки. В целом выявлено 2 292 497 случаев COVID-19, за минувшие 24 часа подтверждено 11 022 заражения.

В больницы за последние семь дней попало 8564 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.

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