На востоке Грузии рядом с границей с Арменией расположена небольшая деревня Цопи, в которой издавна живут и мирно соседствуют армяне и азербайджанцы. Жителей здесь немного – около 900 человек, но что интересно – среди них практически нет грузин.

Армяне и азербайджанцы не только крепко дружат, но и с удовольствием ходят в гости друг к другу и делятся последними новостями из жизни села. Сами жители говорят, что они – одна семья, и тут нет понятий «армянин» и «азербайджанец», — говорится в видеосюжете Sputnik Грузия.

Все жители села в совершенстве владеют двумя языками – азербайджанским и армянским, многие знают русский, и только дети знают грузинский. В Цопи есть только школа и детский сад, а представители старшего поколения здесь занимаются сельским хозяйством. Сетуют – молодежь не задерживается в селе, уезжая на заработки в Азербайджан или Армению.



Minval.az