Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что решение о будущем железных дорог страны следует принимать после завершения работы армяно-российской рабочей группы.

По словам министра, железнодорожная инфраструктура Армении нуждается в модернизации. При этом западные партнеры заинтересованы в ее использовании, однако сталкиваются с рядом ограничений, в том числе связанными с санкциями.

Мирзоян подчеркнул, что Армения имеет историческую возможность стать ключевым узлом Среднего коридора и нового Шелкового пути, и призвал не упускать этот шанс.

По его словам, с представителями РЖД договорились в течение трех месяцев найти решения существующих вопросов.

Напомним, 15 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании совместной с РЖД рабочей группы для повышения эффективности концессионного управления Армянской железной дорогой.