Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Астане с просьбой разъяснить порядок применения новых правил въезда, затрагивающих граждан стран ЕАЭС, включая россиян.

По ее словам, Москва уважает право Казахстана менять миграционное законодательство, но рассчитывает получить дополнительные пояснения.

Речь идет о введении электронного разрешения на въезд для граждан стран ЕАЭС, включая россиян. Электронные разрешения начнут внедрять с 1 ноября 2026 года. До 1 июля 2027 года они будут носить рекомендательный характер, после чего отсутствие разрешения станет основанием для отказа во въезде.