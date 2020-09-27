В Нагорном Карабахе идет полномасштабная война, у армянской стороны есть потерянные позиции, сказал в ходе брифинга лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян.

«Есть потерянные позиции в направлении Талыша и на юге», — добавил он.

Арутюнян назвал происходящее «полномасштабной войной, которой до сих пор не было». С его слов, она идет вдоль всей линии соприкосновения.

Лидер сепаратистов также посетовал на бомбардировку инфраструктуры по всей линии фронта и заявил о сотнях азербайджанских танков на передовой.

Minval.az