На фоне продолжающегося контрнаступления азербайджанской армии премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в панике. Об этом свидетельствует распространённое им новое заявление, где он призвал армянских парламентариев задаться вопросом: могла ли армянская сторона избежать возникшей ситуации, и что надо было сделать, чтобы этого избежать.

При этом, отвечая на свой же вопрос, лидер «шашлычной революции» отметил, что «для этого армянская сторона должна была что-то сделать, а именно, согласиться с тем, что Карабах должен стать автономной областью Азербайджана».

«Если же не автономная область, то может быть, с чуть большими полномочиями. Если мы с этим согласны, то можем остановить все прямо сейчас. Я хочу, чтобы парламент Армении зафиксировал, и я задаю прямой вопрос, согласны ли мы с таким решением? Если да, то мы прямо сегодня можем решить этот вопрос», — заявил Пашинян, обратившись к парламентариям.

27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

В результате военных операций азербайджанской армии на Геранбойском направлении от армянских оккупантов освобождена вершина Муровдаг одноименного горного хребта. От оккупации также освобождено 8 сел в Физули-Джабраильском направлении фронта.

Minval.az