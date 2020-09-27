Премьер-министр Армении Никол Пашинян распространил обращение к жителям Нагорного Карабаха, где призвал их как можно скорее переселяться в Армению. Позабыв о собственных Вооруженных провокациях, Никол Воваевич заявил, что «сегодня с раннего утра ВВС Азербайджанской Республики, с использованием многочисленной военной техники, и с помощью живой силой, с трех направлений атакуют Нагорный Карабах».

После чего признал: «Несмотря на достойную оборону наших военнослужащих, я с большой горечью утверждаю, что жестокая армия Азербайджанской стороны все еще продолжает наступление». А затем озвучил главное: «Прежде всего, руководствуясь ответственностью вашей же безопасности, рекомендую немедленно покинуть города и посёлки, в которых вы проживаете и переселиться на территорию Армении». И хотя потом Никол Воваевич обещал «уничтожить азербайджанских солдат до последнего человека» и заверял, что «священная земля Нагорного Карабаха будет освобождена и вы вернётесь на свои дома», это уже ничего не меняло.

Никол Пашинян по сути признал, что армянские агрессоры оказались не в силах удержать оккупированные азербайджанские земли, и посоветовал «карабахским братьям» бежать в Армению.

Minval.az