Официальный Тегеран выступил с призывом к Азербайджану и Армении немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. Об этом говорится в заявлении официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде.

В заявлении отмечается, что иранская сторона обеспокоена напряженностью между Азербайджаном и Арменией и призывает обе стороны к сдержанности, немедленному прекращению огня и началу диалога.

Иран готов использовать все возможности, чтобы помочь остановить боевые действия.

Minval.az