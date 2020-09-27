Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Последние провокации армянской стороны в отношении Азербайджана продемонстрировали, что именно Армения остается главной угрозой для мира и стабильности в регионе, написал по итогам переговоров Эрдоган в Twitter.

Он подчеркнул, что Турция и ее народ, как и ранее готовы задействовать все возможности для поддержки братского Азербайджана.

По словам турецкого лидера, мировое сообщество не выказывает должной реакции в связи с агрессивными действиями Армении, что является очередным проявлением политики двойных стандартов.

Президент Эрдоган также выразил сожаление в связи с позицией Минской группы ОБСЕ, которая почти 30 лет игнорирует происходящее на Южном Кавказе, не предпринимая активных шагов по справедливому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

«Жители Армении должны возвысить голос перед действующими властями, приближающими страну к катастрофе. Руководство Армении пытается использовать рядовых граждан в качестве марионеток. Призываю мировое сообщество поддержать справедливую позицию Азербайджана, противостоящего политике оккупации и насилия», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции дал высокую оценку стойкой и решительной позиции президента Азербайджана, подчеркнув, что Анкара продолжит выступать с позиции солидарности с братским Баку.

Minval.az