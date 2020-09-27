Подразделения Азербайджанской Армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Об этом сообщает министерство обороны.

«Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты», — отмечают в оборонном ведомстве.

На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои.

Minval.az