Армения не обращалась в секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. В самой организации выступают за мирное урегулирование конфликта, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ», — сказал Зайнетдинов.

Minval.az