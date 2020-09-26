По поручению президента Ильхама Алиева представители соответствующих структур во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым побывали в прифронтовых населенных пунктах Товузского и Газахского районов.

Как сообщили в Кабинете министров, представители правительства ознакомились с состоянием школ и медицинских пунктов, обеспечением питьевой водой, газом, электроэнергией в прифронтовых населенных пунктах.

Были обсуждены конкретные проекты по улучшению коммунальной и социальной инфраструктуры, даны конкретные поручения соответствующим структурам, передает АПА.

Улучшение инфраструктуры в прифронтовых регионах входит в число приоритетов правительства.

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