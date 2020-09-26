В ходе дополнительных усиленных дезинфекционных работ специальными химическими веществами на основных улицах и проспектах столицы соответствующие структуры Исполнительной власти города Баку провели дезинфекционные работы на 553 улицах.

Как в пресс-службе ИВ столицы, дезинфекционные работы с привлечением 40 единиц спецтехники коммунальных служб и 20 автотранспортных средств специального назначения проводятся в 13-й раз.

При этом упоминается о том, что данные работы будут проводиться регулярно как часть мер по обеспечению безопасности жителей столицы.

Minval.az