Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому соболезнование в связи с авиакатастрофой в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Глубоко опечален новостью о многочисленных человеческих жертвах в результате катастрофы военного самолета в Харьковской области. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления раненным», — говорится в тексте соболезнования.

Напомним, что вчера недалеко от города Чугуев Харьковской области потерпел крушение военный самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек.

Minval.az