Президент Ильхам Алиев в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром отметил, что ситуация в регионе ухудшается ввиду агрессивной политики нынешнего руководства Армении, ярким подтверждением которого является недавняя военная провокация, совершенная в июле со стороны ВС Армении на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района.

«Они стреляли из артиллерии по нашим военным позициям и мирным селам. Ранее военные провокации Армении на государственной границе с Азербайджаном были регулярными. Однако, все было не так агрессивно, как в этот раз. Это соответствует заявлению министра обороны Армении, который сказал, что Армения начнет новую войну за новые территории. Это наглядно демонстрирует продолжение агрессивного поведения Армении», — сказал президент (все цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, цель июльской провокации Армении заключалась в основном в том, чтобы оккупировать новые территории Азербайджана, а затем занять более сильную позицию за столом переговоров. «Вторая причина — отвлечь внимание армянского населения от внутренних проблем и трудностей. Я думаю, они хотели вовлечь в конфликт третьи стороны. Сразу после поражения они обратились за помощью в ОДКБ», — подчеркнул И.Алиев.

Также президент отметил, что переговорный процесс приостановлен и это связано с политикой Армении, которая намеренно срывает переговоры. При этом Армения, по словам президента, пытается вовлечь в переговоры сепаратистов из Нагорного Карабаха, что полностью противоречит всем условиям процесса, что подчеркнули и поддержали сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

«Если Армения хочет мира, как иногда говорит, зачем им делать эти лживые и нелепые заявления и предпринимать практические шаги? Создание в Армении ополчения в десятки тысяч человек преследует одну цель — атаковать Азербайджан. Они проводят так называемые военные учения на оккупированных территориях, что является очередной провокацией против нас», — подчеркнул глава государства.

Президент выразил возмущение тем фактом, что Армения незаконно заселяет этнических армян из Ливана на оккупированных территориях Азербайджана. При этом он подчеркнул, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предпринимают никаких шагов, чтобы оказать давление на Армению.

«Отсутствие международного давления на них, о чем я неоднократно говорил на встречах с сопредседателями Минской группы, ведет к очень опасным шагам, которые могут иметь непредвиденные последствия. По данным наших разведывательных источников, армянская сторона сейчас ведет очень серьезную военную подготовку, их вооруженные силы сосредоточены на линии соприкосновения, на государственной границе. Мы наблюдаем за ситуацией и будем защищаться, как в Товузе, так и во многих других случаях. Если они нападут на нас, они пожалеют об этом. Я просто хочу, чтобы вы знали об этом и передали это послание Европейской комиссии, чтоб посмотреть какие шаги Еврокомиссия предпримет, чтобы остановить новые провокации агрессора», — подчеркнул президент.

Minval.az