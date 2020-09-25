Арестован экс-директор Гянджинской аудиторской организации.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате расследования, проведенного на основании обращения гражданина в связи с незаконными действиями экс-директора Гянджинской городской аудиторской организации Палаты аудиторов Мамедова Натига Гамид оглу в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на указанной должности Н.Мамедов в феврале 2012 года при проверке хозяйственно-финансовой деятельности Газахского филиала Азербайджанского института учителей получил от директора филиала взятку на сумму 400 тысяч манатов.

Также были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на указанной должности в мае 2014 года Н.Мамедов совершил служебный подлог, умышленно указав в официальных документах ложную информацию, путем мошенничества присвоил 15 тысяч 600 манатов, принадлежавшие небанковской кредитной организации «Finca Azərbaycan».

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что Н.Мамедов совершил повторное мошенничество, пообещав гражданину устроить его на работу в Гянджинский городской отдел Службы спасения особого риска или в Гёйгёльский районный отдел Службы пожарной охраны МЧС Азербайджана и потребовав у него 7 000 манатов. Н.Мамедов получил 5 000 манатов от этой суммы.

24 сентября 2020 года Н.Мамедову были предъявлены обвинения по статьям УК 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 311.3.4 (получение взятки с применением угроз), 313 (служебный подлог) и др., решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Minval.az