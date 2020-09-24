Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью радио «Спутник» признал, что Россия интенсивно вооружает Армению, тем самым уличив во лжи министра обороны своей страны.

«Совсем недавно Грузия заблокировала поставки военной техники для Армении, которые по договору Россия пыталась осуществить транзитом через территорию Грузии. Грузия не дала возможности этого осуществить, за что ее свысока поблагодарил госсекретарь Соединенных Штатов (Майк) Помпео. О каком доверии и о каких отношениях с Россией можно говорить, если Грузия продолжает чинить нам препятствия, ставить нам палки в колеса?», – проболтался Затулин.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочего визита в Баку 25 августа заявил, что действия Москвы не направлены против Азербайджана.

Глава военного ведомства отметил, что Россия якобы ведёт на своей 102-й базе в Армении «строительство социальных объектов»: «С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть — призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот».

В Баку тогда сочли неубедительными объяснения российского министра.

Minval.az