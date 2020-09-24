Швеция обвинила Россию в нарушении своих территориальных вод 14 сентября. По сообщению шведского минобороны, российские корабли находились в территориальных водах государства 11 минут.

Два военных корабля РФ незаконно вошли в территориальные воды Швеции к юго-западу от Гетеборга 14 сентября, заявили на сайте министерства обороны Швеции.

«Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды», — указано в сообщении шведского оборонного ведомства.

Министр обороны страны Петер Хультквист в интервью телеканалу SVT уточнил, что суда находились в шведских территориальных водах в течение 11 минут.

«Это, конечно, преступление, и это нарушение территории Швеции», — сказал министр, слова которого приводит «Газета.ру».

Глава оборонного ведомства отметил, что с российскими военными связались по радиосвязи, а затем они покинули территориальные воды Швеции.

«Это нарушение. Это неприемлемо в соответствии с существующими правилами, и поэтому мы должны отреагировать. Поэтому был вызван и представитель российского посольства», — сказал Хультквист.

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